Поліція відшукала сепаратиста, який порізав добробатівця Регора у Києві минулого року, - ВІДЕО
"У вересні 2016 року в центрі міста серед білого дня невідомий із ножем накинувся на Віталія Регора, бійця одного з добровольчих батальйонів, якого добре знала активна громадськість за принципову і патріотичну позицію. Зловмисник наніс йому кілька колото-різаних поранень і втік. Протягом кількох тижнів поліцейські встановили чоловіка, який може бути причетний до цього злочину, але більше шести місяців не могли з'ясувати його місцезнаходження. Однак, київські оперативники не припиняли його пошуки і знайшли чоловіка у Дніпропетровській області, де він жив у своїх знайомих", – повідомляє голова ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко на своїй сторінці у Facebook.
Нападником виявився 29-річний кримчанин – активний прихильник "русского міра".
"Таким чином він вирішив помститися потерпілому за зірвану колорадську стрічку", – зазначив керівник главку НП.
"Розкриття цього злочину – це ще один приклад хорошої оперативної роботи поліцейських, який підтверджує невідворотінсть покарання", – додав Крищенко.
Нагадаємо, що відомий ультраправими поглядами Віталій Регор "Кефір" був бійцем "Добровольчого батальйону ОУН". Невідомий напав на нього 5 вересня біля підземного переходу на площі Перемоги. У мережі було поширено відео з нападом та словами пораненого ("Це сепари зробили"):
У реанімації 17-ї лікарні Регору видалили селезінку, в нього були серйозно пошкоджені легені і права рука.
Георгіївські стрічки він зривав з учасників маніфестації в Києві 9 травня.
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