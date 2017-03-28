Поліція відшукала сепаратиста, який порізав добробатівця Регора у Києві минулого року, - ВІДЕО

Київська поліція знайшла зловмисника – мешканця Криму й прибічника "русского міра", який минулої осені вчинив замах на бійця-добровольця Віталія Регора.

"У вересні 2016 року в центрі міста серед білого дня невідомий із ножем накинувся на Віталія Регора, бійця одного з добровольчих батальйонів, якого добре знала активна громадськість за принципову і патріотичну позицію. Зловмисник наніс йому кілька колото-різаних поранень і втік. Протягом кількох тижнів поліцейські встановили чоловіка, який може бути причетний до цього злочину, але більше шести місяців не могли з'ясувати його місцезнаходження. Однак, київські оперативники не припиняли його пошуки і знайшли чоловіка у Дніпропетровській області, де він жив у своїх знайомих", – повідомляє голова ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко на своїй сторінці у Facebook.

Нападником виявився 29-річний кримчанин – активний прихильник "русского міра".

"Таким чином він вирішив помститися потерпілому за зірвану колорадську стрічку", – зазначив керівник главку НП.

"Розкриття цього злочину – це ще один приклад хорошої оперативної роботи поліцейських, який підтверджує невідворотінсть покарання", – додав Крищенко.

Нагадаємо, що відомий ультраправими поглядами Віталій Регор "Кефір" був бійцем "Добровольчого батальйону ОУН". Невідомий напав на нього 5 вересня біля підземного переходу на площі Перемоги. У мережі було поширено відео з нападом та словами пораненого ("Це сепари зробили"):

У реанімації 17-ї лікарні Регору видалили селезінку, в нього були серйозно пошкоджені легені і права рука.

Георгіївські стрічки він зривав з учасників маніфестації в Києві 9 травня.