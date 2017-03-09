Поліція Вінниці вимушена цілодобово охороняти місцеве кладовище

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

"З метою недопущення конфліктів між прихильниками та противниками забудови кладовища близько 100 працівників вінницької поліції щодня несуть службу у Сабарівському мікрорайоні м. Вінниці. ... Ситуація контрольована. На місці будівництва поліція цілодобово продовжує забезпечувати публічну безпеку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 вересня комунальне підприємство розпочало будівельні роботи на кладовищі, там встановлений паркан, працює техніка.

В поліції нагадали: 29 серпня люди почали перешкоджати комунальному підприємству виконувати роботи з облаштування кладовища, у результаті чого виник конфлікт та бійка.

Як повідомляє "Укрінформ", акції протесту щодо будівництва цвинтаря на Сабарові тривають з початку літа. План забудови території (у тому числі із 36 гектарами кладовища) затвердили на громадських слуханнях. Однак люди не перестають блокувати будівництво нового кладовища.

29 серпня у Вінниці під час акції протесту у мікрорайоні Сабарів зазнав побоїв журналіст, на якого по черзі накинулися троє осіб. Коли один із правоохоронців став захищати журналіста, його побили також. Порушено кримінальну справу за ст. 171 Кримінального кодексу. Поліція вже встановила одного з нападників, якого впізнали колеги журналіста.

Нагадаємо, в Одесі спалахнули сутички протестувальників з поліцією на місці скандальної забудови біля "будинку-стіни" на Воронцовському провулку.