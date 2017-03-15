Поліція встановлює додаткові блокпости для зупинки вантажоперевезень в ОРДЛО

На виконання рішення РНБО про заборону вантажоперевезень в окупований Донбас Нацполіція відкриє додаткові стаціонарні блокпости по всій лінії розмежування в ключових транспортних вузлах.

Окрім того, траси і другорядні дороги патрулюватимуть мобільні групи поліції. Додатковий блокпост уже відкрито в районі селища Верхньоторецьке, повідомляє сайт поліції Донецької області.

На блокпосту цілодобово нестимуть службу співробітники поліції і Нацгвардії.

"Таким чином, на законних підставах узято під контроль шляхи, які особи використовували для поставок товарів на окуповану територію. Серед основних напрямків: залізнична колія Костянтинівка - Новгородське (ст. Фенольна) - Верхньоторецьке - Ясинувата, а також автомобільні траси між Костянтинівкою, Торецьким і окупованою Ясинуватою", - сказано в повідомленні.

У рамках стоп-контролю правоохоронці будуть здійснювати перевірку документів громадян і огляд транспорту. Крім того, проводитимуть контрдиверсійні заходи з метою запобігання терактам, протидії трафіку зброї, боєприпасів і вибухівки, затримання учасників незаконних збройних формувань і злочинців, які перебувають у розшуку.

Згідно з рішенням РНБО, на Нацполіцію спільно з Національною гвардією за участю СБУ покладаються такі функції:

припинити переміщення вантажів через лінію дотику залізничними та автомобільними шляхами;

створити умови для залучення громадського контролю за виконанням цього рішення;

вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки, протидії терористичним і диверсійним проявам, спробам порушення громадського порядку.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.

Окрім того, Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Також Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Бойовики прийняли таке рішення у відповідь на громадянське блокування трьох залізничних гілок на Донбасі.