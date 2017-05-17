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Поліція встановила 25 учасників бійки в Дніпрі 9 травня, - Князєв

Правоохоронці перевіряють причетність до конфліктів ще 7 громадян
Правоохоронці встановили 25 осіб, які 9 травня взяли участь у бійках біля монументу Слави в Дніпрі.
Поліція встановила 25 учасників бійки в Дніпрі 9 травня, - Князєв Фото: Укрінформ

Про це в середу, 17 травня, на брифінгу в Дніпрі сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє "Укрінформ".

"Правоохоронцями встановлено 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках у Дніпрі. 14-м з них оголошено про підозру, 5-м обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Ще 8 оголошені у розшук через відсутність за місцем проживання", - розповів поліцейський.

За його словами, правоохоронці перевіряють причетність до конфліктів ще 7 громадян.

Нагадаємо, що  9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

Раніше заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь заявив, що правоохоронці володіють інформацією, що "тітушкам" платили за організацію заворушень у Дніпрі 9 травня по 600 гривень.

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17 05 2017 18:58
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