Поліція встановила особу вбивці екс-керівника "Укрспирту" Панкова

В даний час розслідування вбивства представника ДП "Укрспирт" перебуває в активній фазі

Правоохоронці встановили особу вбивці колишнього в.о. директора "Укрспирт" Віктора Панкова і зібрали достатньо доказів для оголошення йому підозри.

"Співробітники поліції оцінили зібрані докази щодо можливого оголошення підозри особам, які можуть бути встановлені і притягнуті до суду як підозрювані. У нас достатньо доказів для того, щоб нами встановленій особі оголосити підозру", - заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в даний час розслідування вбивства представника ДП "Укрспирт" перебуває в активній фазі.

Нагадаємо, у Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка.