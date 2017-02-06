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Поліція встановила особу вбивці екс-керівника "Укрспирту" Панкова

В даний час розслідування вбивства представника ДП "Укрспирт" перебуває в активній фазі
Правоохоронці встановили особу вбивці колишнього в.о. директора "Укрспирт" Віктора Панкова і зібрали достатньо доказів для оголошення йому підозри.
Поліція встановила особу вбивці екс-керівника "Укрспирту" Панкова Фото:glavcom.ua

"Співробітники поліції оцінили зібрані докази щодо можливого оголошення підозри особам, які можуть бути встановлені і притягнуті до суду як підозрювані. У нас достатньо доказів для того, щоб нами встановленій особі оголосити підозру", - заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в даний час розслідування вбивства представника ДП "Укрспирт" перебуває в активній фазі.

Нагадаємо, у Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка.

 
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02 06 2017 15:42
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