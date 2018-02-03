Поліція встановила схему шахраїв, які обдурили 400 орендарів квартир у Києві
Столичний відділ комунікації поліції вказує, що всі постраждалі розповідали одну і ту ж схему: після підписання договору клієнти платили гроші за перший місяць оренди помешкання, а коли приїздили на адреси квартир, на місці нікого не було.
Затримані вдавали із себе орендодавців та працювали в онлайні.
Наразі до правоохоронців вже звернулося п’ятеро осіб. Однак слідство встановило, що підозрювані працювали за такою схемою протягом п’яти місяців та за цей час ошукали близько 400 шукачів житла.
Слідчі відкрили кримінальну справу та просять потенційних потерпілих звернутися до поліції із заявами.
"Якщо ви стали жертвами шахрайських дій зловмисниць, зателефонуйте до чергової частини Шевченківського управління поліції за телефоном: 278-81-02", - зазначили в поліції Києва.
Підозрюваним у шахрайстві загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві судитимуть 17-річного підлітка, який разом із спільниками шляхом шахрайства з обміном валют заволодів сумою майже 4 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі