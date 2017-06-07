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Поліція викрила гомосексуальні оргії та вживання наркотиків в палаці, що належить Ватикану

Поліція втрутилася після скарг на постійне ходіння "гостей" в квартиру
Італійська поліція виявила докази гомосексуальних оргій і вживання наркотиків в палаці, що належить Ватикану.
Поліція викрила гомосексуальні оргії та вживання наркотиків в палаці, що належить Ватикану Фото: getty images

Квартира, в якій періодично відбувалися оргії, належить Конгрегації доктрини віри - відділу, який, серед іншого, розслідує і сексуальні наруги в церкві, повідомляє The Times.

У цьому приміщенні проживав вже колишній секретар кардинала Франческо Коккопалмеріо, глави Папської ради із законодавчих текстів, і головний радник Папи, і який формально не відповідає за використання нерухомості.

Прелат, чиє ім'я не розголошується, був заарештований і доставлений в реабілітаційний центр Пія XI, а пізніше відправлений в один з монастирів Італії.

Поліція втрутилася після скарг на постійне ходіння "гостей" в квартиру. Сусіди запідозрили недобре, помітивши, що номери на розкішній машині кардинальського прелата зареєстровані у Ватикані.

Нагадаємо, що австралійський кардинал Джордж Пелл, який обіймає посаду скарбника Ватикану і вважається одним з найвпливовіших людей Католицької церкви, звинувачений в розпусних діях щодо неповнолітніх.

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06 07 2017 11:57
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