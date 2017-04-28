Поліція викрила групу людей, яка привласнила 360 млн грн банку

Департамент захисту економіки Нацполіції і слідчі Генпрокуратури встановили осіб, які протягом 2011-2014 років привласнили кошти одного з банків у розмірі 360 млн гривень.

Встановлено, що один із власників фінустанови навмисно ввів у наглядову раду банку підконтрольних людей. Щоб заволодіти грошима, з підконтрольними суб'єктами господарювання укладали кредитні договори на загальну суму понад чотири мільярди гривень, повідомляє сайт Нацполіції.

За цими договорами компанії отримували сотні мільйонів гривень при фактичній відсутності забезпечення цих кредитів. Усі компанії мали мізерний статутний фонд, деякі навіть однакову юридичну адресу.

У більшості кредитних угод запорукою виступало майно одного і того ж поручителя, яке не мало великої цінності.

Унаслідок цього банк опинився в стані неплатоспроможності.

Правоохоронці провели обшуки на території трьох областей, де проживали учасники злочинної групи. До її складу входили керівники банківської установи та комерційних структур.

Доведено причетність учасників фінансових махінацій до розкрадання 360 мільйонів гривень. Організаторові - одному з власників цього банку і основним фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Назви банку не вказано.

Нагадаємо, що в Тернополі 19 квітня злочинець вкрав із банкомата 452 тисячі гривень.