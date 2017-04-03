Поліція викрила нарколабораторію на Рівненщині, – ФОТО
Один з них, 37-річний житель Здолбунова, раніше судимий за зберігання наркотиків і утримання нарколабораторії, повідомляє Відділ комунікації ГУ Національної поліції в Рівненській області.
У помешканні 31-річного здолбунівчанина слідчі виявили речовину ззовні схожу на ацетильовний опій. Раніше судимий за наркозлочини пояснив правоохоронцям, що зберігав наркотики для власного вживання.
За фактами незаконного виробництва та зберігання наркотичних засобів відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 та частиною 1 статті 313 Кримінального кодексу України. Все вилучене відпривили на експертизу до Рівенського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в лютому в Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили нарколабораторію з щомісячним обігом 750 тис. грн, в якій виготовляли амфетамін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків