Поліція викрила нарколабораторію на Рівненщині, – ФОТО

Устаткування для виготовлення наркотиків, колби, холодильники і лабораторний посуд поліцейські виявили зранку, 4 березня, під час двох обшуків в раніше судимих мешканців Здолбунова.

Один з них, 37-річний житель Здолбунова, раніше судимий за зберігання наркотиків і утримання нарколабораторії, повідомляє Відділ комунікації ГУ Національної поліції в Рівненській області.

У помешканні 31-річного здолбунівчанина слідчі виявили речовину ззовні схожу на ацетильовний опій. Раніше судимий за наркозлочини пояснив правоохоронцям, що зберігав наркотики для власного вживання.

За фактами незаконного виробництва та зберігання наркотичних засобів відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 та частиною 1 статті 313 Кримінального кодексу України. Все вилучене відпривили на експертизу до Рівенського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в лютому в Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили нарколабораторію з щомісячним обігом 750 тис. грн, в якій виготовляли амфетамін.