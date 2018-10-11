Поліція викрила "плантації" марихуани та нарколабараторії в Києві та області
Сума вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить близько 2 мільйонів гривень.
Поліцейські встановили, що у приміщеннях орендованих гаражів у Києві та Київській області злочинці обладнали дві нарколабораторії. Зокрема, приміщення були оснащені спеціальним світлом, приладами для підтримки необхідної вологості, температури та живлення рослин міндобривами. Потім уже готові суцвіття канабісу правопорушники фасували для подальшої реалізації замовникам, повідомили в прес-службі столичної поліції.
Під час проведення санкціонованих обшуків у нарколабораторіях поліцейські вилучили понад 10 кг подрібненого канабісу та близько 200 кущів конопель у горщиках
Наркодилерів - четверо осіб віком від 28 до 53 років, затримала поліція.
Нагадаємо, в магазинах Канади закінчився канабіс через два дні після повної легалізації марихуани.
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