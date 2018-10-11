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Поліція викрила "плантації" марихуани та нарколабараторії в Києві та області

Київська поліція вилучила у злочинців наркотиків на 2 млн гривень
У Києві та Київській області поліція викрила теплиці, де правопорушники вирощували марихуану методом "гідропоніки", а потім переробляли та фасували.
Поліція викрила "плантації" марихуани та нарколабараторії в Києві та області Фото: cannabiscopywriter.com

Сума вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить близько 2 мільйонів гривень.

Поліцейські встановили, що у приміщеннях орендованих гаражів у Києві та Київській області злочинці обладнали дві нарколабораторії. Зокрема, приміщення були оснащені спеціальним світлом, приладами для підтримки необхідної вологості, температури та живлення рослин міндобривами. Потім уже готові суцвіття канабісу правопорушники фасували для подальшої реалізації замовникам,  повідомили в прес-службі столичної поліції.

Під час проведення санкціонованих обшуків у нарколабораторіях поліцейські вилучили понад 10 кг подрібненого канабісу та близько 200 кущів конопель у горщиках

Наркодилерів - четверо осіб віком від 28 до 53 років, затримала поліція.

Нагадаємо, в магазинах Канади закінчився канабіс через два дні після повної легалізації марихуани.

 

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10 11 2018 16:30
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