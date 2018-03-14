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Поліція викрила схему розкрадання 11 мільйонів, виділених "Кіотським протоколом"

Сума завданих збитків становить понад 11,2 мільйона гривень
Нацполіція і Генпрокуратура виявили, що екс-керівник ДП "Держекоінвест" і директори двох комерційних структур привласнили 11 мільйонів гривень, виділених Україні в рамках Кіотського протоколу.
Поліція викрила схему розкрадання 11 мільйонів, виділених "Кіотським протоколом" Фото: depositphotos

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції.

Впродовж 2012-2014 років посадові особи держпідприємства організовували тендери для проведення робіт з утеплення об’єктів соціальної сфери в Україні в межах Кіотського протоколу.

Пізніше з переможцями тендерів із комерційних структур уклали відповідні договори. Після виконання робіт посадові особи ДП "Держекоінвест" та керівники товариств підписали угоду про завершення проектів та проведення всіх розрахунків.

"Проте слідчі ГПУ та оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції встановили, що відомості про обсяг та вартість виконаних робіт не відповідають фактичним даним. Шляхом внесення недостовірної інформації та підроблення документів зловмисники заволоділи коштами державного бюджету, які були виділені нашій країні в межах Кіотського протоколу", - зазначають в поліції.

Сума завданих збитків становить понад 11,2 мільйона гривень.

Поліція повідомила екс-керівникові ДП "Держекоінвест" та директорам ще двох комерційних структур про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі оперативники та слідчі проводять заходи по відшкодуванню завданих збитків.

Нагадаємо, двох чиновників Запорізької ОДА та директора ТОВ запідозрили в розтраті 1,5 млн грн.

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14 03 2018 21:57
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