Поліція викрила засновника "офшора", який привласнив 52 млн грн
Правоохоронці встановили, що у 2014 році державне підприємство в рамках програми співробітництва у сфері АПК отримало кошти на свої рахунки, а в подальшому посадовці цього підприємства безперешкодно вивели їх на рахунки підконтрольних офшорних компаній, повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.
Зокрема, до фінансових махінації причетні керівництво держпідприємства та офшорних компаній. Вони укладали договори поставки зерна, а для привласнення коштів використовували рахунки банків-нерезидентів. Доведено виведення понад 52-х мільйонів гривень, які були виділені у 2014 році у рамках співробітництва з іноземними партнерами.
На цей час одного із учасників злочинної схеми - засновника офшорної компанії оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Окрім того, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу одному із затриманих учасників злочинної схеми.
Нагадаємо, що в Харкові ДП "Електроважмаш" уклав мільйонні угоди з лондонською "прокладкою" росіян.
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