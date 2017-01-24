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Поліція вилучила бурштину на півмільйона в Рівненській області

У двох мішках було майже 50 кілограмів "сонячного" каменю
У Рівненській області працівники управління захисту економіки Національної поліції вилучили майже 50 кілограмів бурштину.
Поліція вилучила бурштину на півмільйона в Рівненській області Фото: tvn24

Про це повідомив департамент захисту економіки Нацполіції.

За отриманою оперативниками інформацією, троє громадян збиралися перевозити партію незаконно добутого каменю. Згодом маршрут їхнього руху встановила поліція.

"На узбіччі поблизу с. Олександрія Рівненського району припаркували автомобіль, в який троє громадян намагалися закинути валізи. Всі особи - жителі Березнівського та Костопільського районів. Під час огляду багажу співробітники УЗЕ в Рівненській області виявили два мішки з бурштином вагою майже 50 кілограмів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, вартість вилученого "сонячного" каменю становить майже півмільйона гривень. Поліцейські встановлюють місце призначення бурштину-сирцю, а також осіб, які організували незаконний видобуток.

Нагадаємо, що 12 вересня у Рівненській області в рамках спецоперації "бурштин" затримали декілька осіб: сарненського прокурора та двох організаторів незаконного видобутку дорогоцінного каміння.

Раніше, на Рівненщині СБУ затримала групу "кришувальників" незаконного видобутку бурштину.

Водночас, перший заступник глави Національної поліції Вадим Троян запевнив, що поліція повністю контролює "бурштинову мафію" в Україні.

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24 01 2017 22:37
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