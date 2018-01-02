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Поліція вилучила на Київщині підробної кави на 2 мільйони гривень

Серед фальсифікованої продукції були зернова кава, розчинна і кавові напої
Поліція виявила цехи і місця збуту фальшивої кави загальною вартістю 2 мільйони гривень.
Поліція вилучила на Київщині підробної кави на 2 мільйони гривень Фото:npu.gov.ua

"Працівники обласного управління захисту економіки, Бориспільського відділу поліції та Бориспільської місцевої прокуратури вилучили понад 250 кг контрафактної продукції", —  йдеться в повідомленні.

Для продажу використовували торгові знаки світових кавових виробників. Серед фальсифікованої продукції були зернова кава, розчинна і кавові напої.

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучили фальсифікат не тільки на підпільних виробництвах, але й в точках реалізації.

Також поліцейські вилучили обладнання, необхідну тару і записи з "чорнової" бухгалтерії.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Департамент захисту економіки Національної поліції відкрив провадження за ч.3 ст.229 Кримінального кодексу (незаконне використання бренду) проти Львівської мануфактури кави.
 

 

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01 02 2018 18:50
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