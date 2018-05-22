Поліція вилучила партію кокаїну на $600 тис

Національна поліція спільно з прокуратурою перекрила міжнародний канал поставки наркотиків.

"Слідчими Нацполіції України за сприяння оперативних співробітників Департаменту протидії наркозлочинності НП під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України припинено міжнародний канал поставки особливо небезпечного наркотичного засобу з країни Латинської Америки", - написала у Facebook речник Генпрокуратури Лариса Сарган.

Затримано людину, яка перевозила понад 3,5 кг кокаїну. Вартість наркотику на чорному ринку сягає 600 тис. доларів.

Нагадаємо, що в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Сеньківка", що в Чернігівській області, прикордонники завадили громадянину Литви перевезти через кордон 26 кг речовини, яка за зовнішніми ознаками схожа на наркотичні засоби.