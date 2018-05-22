Поліція вилучила партію кокаїну на $600 тис
"Слідчими Нацполіції України за сприяння оперативних співробітників Департаменту протидії наркозлочинності НП під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України припинено міжнародний канал поставки особливо небезпечного наркотичного засобу з країни Латинської Америки", - написала у Facebook речник Генпрокуратури Лариса Сарган.
Затримано людину, яка перевозила понад 3,5 кг кокаїну. Вартість наркотику на чорному ринку сягає 600 тис. доларів.
Нагадаємо, що в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Сеньківка", що в Чернігівській області, прикордонники завадили громадянину Литви перевезти через кордон 26 кг речовини, яка за зовнішніми ознаками схожа на наркотичні засоби.
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