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У Києві поліція вилучила у чоловіка величезний арсенал незаконної зброї

60 пістолетів, 40 гвинтівок і 200 одиниць холодної зброї
В Києві 22 грудня правоохоронці у квартирі киянина виявили склад зброї.
У Києві поліція вилучила у чоловіка величезний арсенал незаконної зброї Фото: npu.gov.ua

Зброя не зареєстрована, канали її надходження в столицю встановлюються, інформує департамент комунікації Нацполіції.

За місцем реєстрації та проживання 53-річного киянина поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті вони вилучили близько 60 пістолетів і майже 40 гвинтівок, а також понад 800 набоїв. Крім того, вилучено близько 200 одиниць холодної зброї, серед якої - мисливські ножі, мачете і шаблі.

"Вже встановлено, що виявлена оперативниками зброя не зареєстрована, тому канали її надходження в столицю встановлюються. Всі вилучені предмети направлені для проведення необхідних експертиз. Їхній власник затриманий за статтею 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що на блокпосту в районі Покровська, що на Донеччині затримали чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів.

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23 12 2016 06:33
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