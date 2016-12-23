У Києві поліція вилучила у чоловіка величезний арсенал незаконної зброї
Зброя не зареєстрована, канали її надходження в столицю встановлюються, інформує департамент комунікації Нацполіції.
За місцем реєстрації та проживання 53-річного киянина поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті вони вилучили близько 60 пістолетів і майже 40 гвинтівок, а також понад 800 набоїв. Крім того, вилучено близько 200 одиниць холодної зброї, серед якої - мисливські ножі, мачете і шаблі.
"Вже встановлено, що виявлена оперативниками зброя не зареєстрована, тому канали її надходження в столицю встановлюються. Всі вилучені предмети направлені для проведення необхідних експертиз. Їхній власник затриманий за статтею 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.
В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, що на блокпосту в районі Покровська, що на Донеччині затримали чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів.
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