Поліція вимагає звільнити вулицю Грушевського
"Ми не просимо, а вимагаємо звільнити вулицю Грушевського. Поки що вимагаємо способом переконування. Ми вважаємо, що нам вдасться переконати добровільно звільнити для вільного проїзду, для зручності жителів Києва і перейти поки що в Маріїнський парк. Ми проводимо переговори", - повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, інформує "112 Україна".
Голова київської поліції також розповів, що стан правоохоронця, який постраждав під час сутичок під Радою 17 жовтня, задовільний.
"Він перебуває в лікувальному закладі МВС. Стан задовільний. Порушено кримінальну справу, за цими фактами будуть встановлені особи і притягнуті до відповідальності", - зазначив Крищенко.
17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".
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