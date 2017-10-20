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Поліція вимагає звільнити вулицю Грушевського

"Ми не просимо, а вимагаємо звільнити вулицю Грушевського" Поліція попросила мітингувальників під Радою перейти в Маріїнський парк
Щоб забезпечити вільний проїзд транспорту вулицею Грушевського в Києві, правоохоронці переконують мітингувальників перейти в Маріїнський парк.
Поліція вимагає звільнити вулицю Грушевського Фото: pravda.com

"Ми не просимо, а вимагаємо звільнити вулицю Грушевського. Поки що вимагаємо способом переконування. Ми вважаємо, що нам вдасться переконати добровільно звільнити для вільного проїзду, для зручності жителів Києва і перейти поки що в Маріїнський парк. Ми проводимо переговори", - повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, інформує "112 Україна".

Голова київської поліції також розповів, що стан правоохоронця, який постраждав під час сутичок під Радою 17 жовтня, задовільний.

"Він перебуває в лікувальному закладі МВС. Стан задовільний. Порушено кримінальну справу, за цими фактами будуть встановлені особи і притягнуті до відповідальності", - зазначив Крищенко.

17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".

Нагадаємо, політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу припиняють протест.
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20 10 2017 12:10
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