Поліція вимагає звільнити вулицю Грушевського

"Ми не просимо, а вимагаємо звільнити вулицю Грушевського" Поліція попросила мітингувальників під Радою перейти в Маріїнський парк

Щоб забезпечити вільний проїзд транспорту вулицею Грушевського в Києві, правоохоронці переконують мітингувальників перейти в Маріїнський парк.

"Ми не просимо, а вимагаємо звільнити вулицю Грушевського. Поки що вимагаємо способом переконування. Ми вважаємо, що нам вдасться переконати добровільно звільнити для вільного проїзду, для зручності жителів Києва і перейти поки що в Маріїнський парк. Ми проводимо переговори", - повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, інформує "112 Україна".

Голова київської поліції також розповів, що стан правоохоронця, який постраждав під час сутичок під Радою 17 жовтня, задовільний.

"Він перебуває в лікувальному закладі МВС. Стан задовільний. Порушено кримінальну справу, за цими фактами будуть встановлені особи і притягнуті до відповідальності", - зазначив Крищенко.

17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".