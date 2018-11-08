Поліція виявила 50 п'яних водіїв автобусів і маршруток в рамках операції "Перевізник"

За його словами, станом на 10 серпня цього року поліція оглянула понад 64 тисячі транспортних засоби та виявила майже півтори тисячі технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів

Майже за 20 днів в рамках операції "Перевізник" поліція виявила 50 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп’яніння.

"Майже за 20 днів таких превентивних заходів поліцейські встановили 12,8 тисяч фактів порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками пасажирів. Вже виявлено 50 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп’яніння. Ми продовжимо такі заходи з протидії ДТП",- повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у суботу, повідомляє прес-служба МВС.

Додамо, за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.