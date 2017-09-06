Поліція виявила у Лондоні спортзал для тренування терористів

У Ummah Fitness займалися двоє з трьох терористів, які вчинили теракт 4 червня

Поліція Лондона виявила на сході міста мусульманський спортзал, в якому ймовірно проходили бойову підготовку джихадисти.

Йдеться про фітнес-клубі Ummah Fitness, розташованому в районі Ілфорд, - повідомляє DW з посиланням на The Times.

У четвер, 8 червня, правоохоронці провели там обшук.

Згідно з повідомленнями, в Ummah Fitness займалися, зокрема, двоє з трьох лондонських терористів. Мова йде про 27-річного британця пакистанського походження Хурама Батта і 22-річного італійця марокканського походження Юссефа Загба.

При цьому на одному з записів з камер зовнішнього спостереження, встановлених біля спортзалу, видно, як вони щось активно обговорюють зі своїм майбутнім спільником 30-річним Рашидом Редваном.

Крім того, у поліції розповіли, що клубом управляли два брата Аділ і Саджил Шахіди, причетні до терактів в Лондоні в липні 2005 року.

Раніше поліція назвала імена двох виконавців теракту на Лондонському мосту: ними були 27-річний Курям Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуейн.

Також повідомлялося, що всіх затриманих у справі про теракт на Лондонському мосту відпустили без пред'явлення звинувачень.

Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.

Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.