Поліція виявила у Лондоні спортзал для тренування терористів
Йдеться про фітнес-клубі Ummah Fitness, розташованому в районі Ілфорд, - повідомляє DW з посиланням на The Times.
У четвер, 8 червня, правоохоронці провели там обшук.
Згідно з повідомленнями, в Ummah Fitness займалися, зокрема, двоє з трьох лондонських терористів. Мова йде про 27-річного британця пакистанського походження Хурама Батта і 22-річного італійця марокканського походження Юссефа Загба.
При цьому на одному з записів з камер зовнішнього спостереження, встановлених біля спортзалу, видно, як вони щось активно обговорюють зі своїм майбутнім спільником 30-річним Рашидом Редваном.
Крім того, у поліції розповіли, що клубом управляли два брата Аділ і Саджил Шахіди, причетні до терактів в Лондоні в липні 2005 року.
Раніше поліція назвала імена двох виконавців теракту на Лондонському мосту: ними були 27-річний Курям Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуейн.
Також повідомлялося, що всіх затриманих у справі про теракт на Лондонському мосту відпустили без пред'явлення звинувачень.
Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.
Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.
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