Поліція заарештувала підозрюваного в підриві автобуса "Борусії"

У Німеччині суд схвалив ордер на арешт мешканця Іраку, затриманого за підозрою в теракті з вибухами у автобуси футбольного клубу "Борусія" в Дортмунді

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву федеральної прокуратури.

"Німецький суддя в четвер схвалив ордер на арешт іракського чоловіка, затриманого після нападу на автобус з гравцями футбольної команди "Борусія" в Дортмунді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталися три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, де були розміщені спортсмени. В результаті, поранення отримав центральний захисник, іспанець Марк Бартра.

Через деякий час поліція міста повідомила, що в ході інциденту, швидше за все, були використані "серйозні вибухові речовини". Також правоохоронці заявили, що вибухи можна вважати атакою, спрямованої на "Боруссію".

Ще пізніше на місці вибухів у Дортмунді біля автобуса футбольної команди "Боруссія" була знайдена записка, укладач або укладачі якої беруть на себе відповідальність за те, що трапилося.

Правоохоронні органи підозрюють у скоєному двох ісламістів.