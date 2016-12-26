Київська поліція закрила 20 гральних закладів в області

Поліція протягом останніх днів закрила близько двох десятків гральних закладів в Києві та області.

Одну з установ було виявлено в столичному районі Борщагівка. Під час обшуку було задокументовано факт надання послуг у сфері грального бізнесу. Були вилучені 54 комп'ютерів, три платіжні термінали та готівку на суму 5 тисяч гривень, повідомляє сайт ГУ НП в Києві.

Крім того, в п'ятницю, 23 грудня, поліція провела 20 обшуків в гральних закладах в Переяславі-Хмельницькому, Василькові, Фастові, Обухові, населених пунктах Києво-Святошинського району. Були конфісковані 400 комп'ютерів і 40 тис. гривень готівкою, повідомила поліція Київської області.

Власники незаконних гральних закладів поки не відомі і встановлюються.

За фактами обшуків розпочаті кримінальні провадження у ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу (ведення грального бізнесу).

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ має намір протягом грудня 2016 року закрити весь гральний бізнес.