Поліція заперечує причетність нардепа Юрія Берези до побиття зловмисника
"Інформації про те, що там був народний депутат, немає. Його там не було ",- повідомила прес-служба Головного управління поліції в Дніпропетровській області.
За його словами, 24 вересня в поліцію надійшло повідомлення про те, що чоловік підпалив будинок в селі Чумаки П'ятихатського району і його затримали охоронці домоволодіння.
Поліція прибула на місце події та затримала підозрюваного. Під час доставки у поліцію чоловік поскаржився на погане самопочуття, після чого він його відвезли у лікарню. Чоловік пояснив, що його побили на території домоволодіння.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу (завдання тяжких тілесних ушкоджень). Співробітники поліції мають намір допитати охоронців, які затримали чоловіка.
Водночас в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області вказується про відкриття кримінального провадження стосовно чоловіка за підозрою в підпалі будинку в селі Чумаки.
Нагадаємо, в будинок народного депутата Юрія Берези у селі Чумаки Дніпропетровської області намагався проникнути невідомий чоловік. Зловмисника затримали, зараз він перебуває у важкому стані.
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