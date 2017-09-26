Поліція заперечує причетність нардепа Юрія Берези до побиття зловмисника

Поліція заперечує причетність депутата Верховної Ради Юрія Берези (фракція "Народний фронт") до побиття чоловіка, який підпалив його будинок у Дніпропетровській області.

"Інформації про те, що там був народний депутат, немає. Його там не було ",- повідомила прес-служба Головного управління поліції в Дніпропетровській області.

За його словами, 24 вересня в поліцію надійшло повідомлення про те, що чоловік підпалив будинок в селі Чумаки П'ятихатського району і його затримали охоронці домоволодіння.

Поліція прибула на місце події та затримала підозрюваного. Під час доставки у поліцію чоловік поскаржився на погане самопочуття, після чого він його відвезли у лікарню. Чоловік пояснив, що його побили на території домоволодіння.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу (завдання тяжких тілесних ушкоджень). Співробітники поліції мають намір допитати охоронців, які затримали чоловіка.

Водночас в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області вказується про відкриття кримінального провадження стосовно чоловіка за підозрою в підпалі будинку в селі Чумаки.

Нагадаємо, в будинок народного депутата Юрія Берези у селі Чумаки Дніпропетровської області намагався проникнути невідомий чоловік. Зловмисника затримали, зараз він перебуває у важкому стані.