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Поліція заперечує причетність нардепа Юрія Берези до побиття зловмисника

Співробітники поліції мають намір допитати охоронців, які затримали чоловіка
Поліція заперечує причетність депутата Верховної Ради Юрія Берези (фракція "Народний фронт") до побиття чоловіка, який підпалив його будинок у Дніпропетровській області.
Поліція заперечує причетність нардепа Юрія Берези до побиття зловмисника Юрій Береза. Фото: rian.com.ua

"Інформації про те, що там був народний депутат, немає. Його там не було ",- повідомила прес-служба Головного управління поліції в Дніпропетровській області.

За його словами, 24 вересня в поліцію надійшло повідомлення про те, що чоловік підпалив будинок в селі Чумаки П'ятихатського району і його затримали охоронці домоволодіння.

Поліція прибула на місце події та затримала підозрюваного. Під час доставки у поліцію чоловік поскаржився на погане самопочуття, після чого він його відвезли у лікарню. Чоловік пояснив, що його побили на території домоволодіння.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу (завдання тяжких тілесних ушкоджень). Співробітники поліції мають намір допитати охоронців, які затримали чоловіка.

Водночас в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області вказується про відкриття кримінального провадження стосовно чоловіка за підозрою в підпалі будинку в селі Чумаки.

Нагадаємо, в будинок народного депутата Юрія Берези у селі Чумаки Дніпропетровської області намагався проникнути невідомий чоловік. Зловмисника затримали, зараз він перебуває у важкому стані.

 
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26 09 2017 21:57
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