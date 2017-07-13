Поліція застосувала газові балончики до учасників протестів під Радою, - Національний корпус

Під Верховною Радою виникли сутички між поліцією і учасниками мітингу за скасування депутатської недоторканності.

"Між активістами Національного Корпусу і поліцейськими почалася штовханина, поліцейські застосували газові балончики. Сутичка почалася після того, як поліція без пояснення причини виштовхнула з машини одного з водіїв, який перебував під Радою. Зараз активісти Національного Корпусу і Національного Дружин перешкоджають евакуаторів забрати автомобілі, які блокують вхід до Верховної Ради", - повідомляє "Національний корпус" на Facebook.

Причиною зіткнень стало блокування учасниками мітингу входу в парламент. Як повідомляє "УП" протестувальники перекрили виходи та виїзди для депутатів. Зокрема представники "Автомайдану" і пізніше "Національного корпусу" повністю загородили бічній паркан на вулиці Грушевського і перекрили автомобільний виїзд з внутрішнього двору парламенту.

З боку вулиці Садової біля комітетів підземний прохід до Ради також заблоковано - заблоковано всі будівлю комітету, з якого веде підземний перехід.

Поліція поки не затримала нікого з учасників протестів під Радою. Про це заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Громадське" на Twitter.

Нагадаємо, що під Верховною радою Україні активісти почали кидати на дорогу димові шашки.