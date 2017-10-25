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У Запоріжжі поліція затримала 12 осіб за викрадення людини

Затримання провели шестеро працівників карного розшуку
Поліція Запоріжжя в ніч на середу затримала 12 осіб, які викрали людину.
У Запоріжжі поліція затримала 12 осіб за викрадення людини Фото: facebook.com/Олег Золотоноша

Троє невідомих у масках заштовхали чоловіка в багажник і вивезли. Отримавши повідомлення про це, працівники карного розшуку Шевченківського району міста "вирахували зловмисників і, не чекаючи на підмогу колег, вшістьох знешкодили групу з 12 осіб і звільнили викраденого", - повідомив начальник обласної поліції Олег Золотоноша в Facebook.

Подробиць Золотоноша не повідомив.

Нагадаємо, що 20 жовтня у Києві правоохоронці почали розшук зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.

Згодом стало відомо, що жінка, яка викрала немовля в Києві, стежила за батьком дитини по дорозі в дитячий сад. 21 жовтня поліція затримала дівчину, яка викрала немовля.

 

 

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25 10 2017 09:43
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