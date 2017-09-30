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Поліція затримала 17 нападників на учасників Фестивалю рівності в Запоріжжі

Частина затриманих поліцією – неповнолітні
У Запоріжжі за фактом сутички між невідомими та учасниками Фестивалю рівності відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство", до відділення поліції доставели 17 осіб.
Поліція затримала 17 нападників на учасників Фестивалю рівності в Запоріжжі Фото: facebook.com | Фестиваль рівності. Запоріжжя

Про це ввечері 30 вересня повідомили в облуправлінні Нацполіції у Запорізькій області. 

У повідомленні зазначено, що близько 60 учасників Фестивалю рівності зібралися в одному з приміщень по вул. Сергія Серікова  для проведення семінару, туди ж прийшли близько 150 радикально налаштованих молодих людей в масках, які намагалися перешкоджати проведенню заходу.

До двох дівчат, які йшли на Фестиваль, підійшли кілька людей з натовпу і почали їх бити. У цей час інші представники натовпу скористалися газовими балончиками, петардами і фаєрами. Внаслідок сутички дівчат з тілесними ушкодженнями доставели до лікарні.  

За даними правоохоронців, частина з затриманих поліцією – неповнолітні.

"У відділення поліції були запрошені їхні батьки і складено адмінпротоколи за ст. 184 КУпАП – "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей", – повідомили в поліції.

Нагадаємо,  організатори Фестивалю рівності повідомляли, що біля місця проведення заходу зібралися молодики спортивної зовнішності, які хотіли зірвати фестиваль. Згодом невідомі блокували вхід гостям заходу,  розпилювали на них газ та напали на учасників Фестивалю рівності.

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30 09 2017 23:30
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