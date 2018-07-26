Поліція затримала 50 людей на сесії міськради в Конотопі

У Конотопі під час засідання міськради виник конфлікт між прибічниками мера та його опонентами. П'ятдесят порушників громадського порядку доставили до відділу поліції. Постраждали четверо правоохоронців.

Як повідомляє поліція Сумської області, під час роботи депутатського корпусу неодноразово виникали словесні конфлікти між прихильниками міського голови та його опонентами.

"Обидві сторони зібрали в залі своїх прибічників, котрі свідомо провокували конфлікти та бійки. Оскільки на засіданні були присутні містяни та громадські активісти, працівники поліції стали стіною між протиборчими сторонами, щоб не допустити масових безладів та жертв серед громадян", – розповіли в поліції.

Правоохоронцям довелося вивести із зали 50 найбільш активних порушників порядку і доставити їх до поліції.



Фото: konotop.in.ua

"Під час сутичок постраждали четверо працівників поліції. Я ще раз підкреслюю – поліція поза політикою. Задля забезпечення спокою громадян та порядку в місті ми будемо вживати всіх заходів, передбачених чинним законодавством", – заявив заступник начальника ГУНП області Олег Кузмінков.

На місці події працює слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції, співробітники Слідчого управління ГУНП області та прокуратури. Подіям обіцяють дати принципову правову оцінку.

Як повідомляє видання TOPKONOTOP, 26 липня було заплановано засідання 26-ої і 27-ої сесій міської ради, під час яких мали розглянути зокрема проект бюджету на 2018 рік. Під час спільного засідання депутатам та міському голові конструктиву знайти не вдалося. Після декількох годин суперечок більшість обранців перемістилася в малий зал, де влаштувала власне засідання. Семеніхін і секретар міськради Багрянцева залишилися в сесійній залі. Депутати голосували за відставку міського голови, але їм не вистачило 1 голосу "за".

Після оприлюднення результатів голосування за відставку Семеніхіна в малий зал зайшов міський голова. Разом з депутатами він обговорював прийняття бюджету, але в цей час в сесійній залі почалася масова бійка. У сесійній залі на підлозі залишилися сліди крові, під час зіткнень застосовувався сльозогінний газ.

Бюджет, у зв'язку з цими подіями, не розглядали. Дата нового засідання сесії невідома.

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