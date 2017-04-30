Поліція затримала більше тридцяти учасників масової бійки у Львові
Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
У неділю, 30 квітня, на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові.
На місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, працівники Шевченківського відділу поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.
"Правоохоронці затримали більше тридцяти учасниківконфлікту. У них вилучено заборонені предмети. Поліцейські встановлюють учасників конфлікту та причини його виникнення. Інформації про потерпілих немає", – повідомили в поліції.
Фото: lv.npu.gov.ua
Фото: lv.npu.gov.ua
Нагадаємо, в Одесі поліція затримала 10 учасників конфлікту на пляжі.
В Одесі під російським консульством сталася бійка.
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