Поліція затримала більше тридцяти учасників масової бійки у Львові

Інформації про потерпілих немає

У Львові правоохоронці затримали більше як тридцять учасників конфлікту. У них вилучено заборонені предмети. Тепер поліцейські встановлюють особи затриманих та обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

У неділю, 30 квітня, на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові.

На місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, працівники Шевченківського відділу поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

"Правоохоронці затримали більше тридцяти учасниківконфлікту. У них вилучено заборонені предмети. Поліцейські встановлюють учасників конфлікту та причини його виникнення. Інформації про потерпілих немає", – повідомили в поліції.



Фото: lv.npu.gov.ua



Фото: lv.npu.gov.ua

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