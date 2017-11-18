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Поліція затримала чоловіка, який гуляв Києвом з боєприпасами у пластиковій торбинці

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі
У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який ніс у пакеті гранату та патрони.
Поліція затримала чоловіка, який гуляв Києвом з боєприпасами у пластиковій торбинці Фото: kyiv.npu.gov.ua

Як повідомляють у прес-службі київської поліції, правоохоронці помітили підозрілого чоловіка на вул. Прилужній. Зупинивши його для перевірки, вони виявили в пакеті бойову гранату та патрони.

"У 34-річного киянина вилучили гранату РГД-5, запали до неї та набої калібру 9 мм. Де зловмисник узяв зброю і з якою метою зберігав, встановлюється в ході розслідування", – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.


Фото: kyiv.npu.gov.ua


Фото: kyiv.npu.gov.ua


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, київська місцева прокуратура оголосила підозру за фактом підготовки до вчинення терористичного акту двом закарпатцям, затриманим у Києві із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами.

У Вінниці внаслідок вибуху гранати на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки загинув 27-річний чоловік.

У під'їзді багатоповерхівки Рівного чоловік кинув гранату у бік поліцейських, які приїхали на виклик.

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18 11 2017 18:20
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