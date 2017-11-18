Поліція затримала чоловіка, який гуляв Києвом з боєприпасами у пластиковій торбинці
Як повідомляють у прес-службі київської поліції, правоохоронці помітили підозрілого чоловіка на вул. Прилужній. Зупинивши його для перевірки, вони виявили в пакеті бойову гранату та патрони.
"У 34-річного киянина вилучили гранату РГД-5, запали до неї та набої калібру 9 мм. Де зловмисник узяв зброю і з якою метою зберігав, встановлюється в ході розслідування", – йдеться в повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Нагадаємо, київська місцева прокуратура оголосила підозру за фактом підготовки до вчинення терористичного акту двом закарпатцям, затриманим у Києві із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами.
У Вінниці внаслідок вибуху гранати на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки загинув 27-річний чоловік.
У під'їзді багатоповерхівки Рівного чоловік кинув гранату у бік поліцейських, які приїхали на виклик.
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