Поліція затримала чоловіка, який гуляв Києвом з боєприпасами у пластиковій торбинці

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі

У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який ніс у пакеті гранату та патрони.

Як повідомляють у прес-службі київської поліції, правоохоронці помітили підозрілого чоловіка на вул. Прилужній. Зупинивши його для перевірки, вони виявили в пакеті бойову гранату та патрони.

"У 34-річного киянина вилучили гранату РГД-5, запали до неї та набої калібру 9 мм. Де зловмисник узяв зброю і з якою метою зберігав, встановлюється в ході розслідування", – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua

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