Поліція затримала чоловіка, який напав на учасників "Маршу рівності" в Києві

У нього вилучили балаклаву, ніж, газовий балончик і капу

Столичні поліцейські затримали одного з чоловіків, які накинулися на учасників "Маршу рівності" поблизу станції метро "Контрактова площа".

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася на Контрактовій площі через три години після завершення Маршу.

"Попередньо встановлено, що група невідомих підбігли до чоловіків, бризнули одному в обличчя газовим балончиком, а іншому нанесли тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.

Одного з нападників поліцейські затримали і доставили в Подільське управління поліції. Із ним спілкуються оперативники та слідчі. Затриманий – киянин, 1995 року народження, у нього вилучили балаклаву, ніж, газовий балончик і капу.



Фото: facebook.com/pg/Поліція-Києва



Фото: facebook.com/pg/Поліція-Києва

Потерпілим, 1980 та 1984 років народження, викликали "швидку", їм надали медичну допомогу і доправили до лікарні.

Раніше представниця оргкомітету "КиївПрайд" Руслана Панухник повідомила, що по закінченню Маршу Рівності в центрі Києва двох його учасників побили поблизу станцій метро "Петрівка" та "Контрактова Площа". Поліції про інцидент поблизу "Петрівки" поки нічого невідомо.

Нагадаємо, сьогодні у столиці відбувся "Марш рівності". Службу у центральній частині Києва несли понад 5 тис. правоохоронців.

За даними правоохоронців, на Марші Рівності затримали 6 людей. Згодом, як повідомили в поліції, їх усіх відпустили.

У 2016 році "КиївПрайд" відбувся 12 червня. У ньому, за даними поліції, взяли участь близько 1,5 тис. осіб. Учасники акції за 20 хвилин пройшли від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка до площі Льва Толстого. Правопорядок охороняли 5,5 тис. поліцейських і 1,2 тис. бійців Національної гвардії. За хуліганство і порушення громадського порядку було затримано 57 супротивників маршу.

Україна опинилася серед шести найгірших європейських країн за рівнем дотримання рівноправ'я стосовно представників ЛГБТ-спільноти.