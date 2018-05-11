Поліція затримала чоловіка, який розбив вікна у ГПУ Порушником виявився 38-річний житель Вінниці

У Києві поліцейські затримали і доставили в управління чоловіка, який жбурляв каміння у вікна Генеральної прокуратури.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці отримали інформацію про те, що невідомий розбив скло в адміністративній будівлі на вулиці Різницькій, повідомляє сайт столичної полиції. Наряд охорони затримав порушника і викликав патрульних. На місце події прибули патрульні й слідчо-оперативна група. Після встановлення усіх обставин діям чоловіка буде дана правова оцінка.Як з'ясувалося, затриманий розбив два вікна на першому поверсі будівлі ГПУ. Порушником виявився 38-річний житель Вінниці. Зараз з ним спілкуються правоохоронці. Нагадаємо, що правозахисники вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова і очільника ГПУ Юрія Луценка.

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