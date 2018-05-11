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Поліція затримала чоловіка, який розбив вікна у ГПУ

Порушником виявився 38-річний житель Вінниці
У Києві поліцейські затримали і доставили в управління чоловіка, який жбурляв каміння у вікна Генеральної прокуратури.
Поліція затримала чоловіка, який розбив вікна у ГПУ Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці отримали інформацію про те, що невідомий розбив скло в адміністративній будівлі на вулиці Різницькій, повідомляє сайт столичної полиції.

Наряд охорони затримав порушника і викликав патрульних. На місце події прибули патрульні й слідчо-оперативна група. Після встановлення усіх обставин діям чоловіка буде дана правова оцінка.Як з'ясувалося, затриманий розбив два вікна на першому поверсі будівлі ГПУ. Порушником виявився 38-річний житель Вінниці.

Зараз з ним спілкуються правоохоронці.

Нагадаємо, що правозахисники вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова і очільника ГПУ Юрія Луценка.

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05 11 2018 17:20
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