CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві поліцейські затримали і доставили в управління чоловіка, який жбурляв каміння у вікна Генеральної прокуратури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала чоловіка, який розбив вікна у ГПУ
Порушником виявився 38-річний житель Вінниці
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Правоохоронці отримали інформацію про те, що невідомий розбив скло в адміністративній будівлі на вулиці Різницькій, повідомляє сайт столичної полиції.
Наряд охорони затримав порушника і викликав патрульних. На місце події прибули патрульні й слідчо-оперативна група. Після встановлення усіх обставин діям чоловіка буде дана правова оцінка.Як з'ясувалося, затриманий розбив два вікна на першому поверсі будівлі ГПУ. Порушником виявився 38-річний житель Вінниці.
Зараз з ним спілкуються правоохоронці.
Нагадаємо, що правозахисники вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова і очільника ГПУ Юрія Луценка.
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05 11 2018 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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