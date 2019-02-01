Поліція затримала чоловіка, який стріляв у керівника Автоєвросили
"Працівники поліції затримали зловмисника, який кинув піротехнічний засіб у бік автомобіля місцевого мешканця, після чого здійснив постріли з пістолета у бік власника авто", - повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.
Поліцейські встановили, що біля будинку по вулиці Новокузнецькій у Запоріжжі невідомий кинув петарду, яка вибухнула біля автомобіля місцевого мешканця.
Коли мешканець (Погорєлов – ред.) зробив зауваження чоловікові, між ними виник конфлікт.
"Після чого нападник дістав пістолет та здійснив декілька пострілів у бік останнього, влучивши при цьому у ногу потерпілого. Після цього правопорушник сів до автомобіля, в якому знаходився його товариш та обидва чоловіки поїхали з місця вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.
Авто зловмисників знайшли у дворі будинку по вулиці Стешенка. Через деякий час затримали і самого стрілка, місцевого мешканця 1981 р.н. У нього вилучили пістолет "ПМР".
"Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі побили і поранили з пістолета одного з лідерів організації "Автоєвросила" Владислава Погорєлова.
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