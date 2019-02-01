Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Поліція затримала чоловіка, який стріляв у керівника Автоєвросили

Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину
Працівники поліції затримали чоловіка, який вистрілив в одного з лідерів "Автоєвросили" у Запоріжжі Владислава Погорєлова.
Поліція затримала чоловіка, який стріляв у керівника Автоєвросили Фото: соцмережі

"Працівники поліції затримали зловмисника, який кинув піротехнічний засіб у бік автомобіля місцевого мешканця, після чого здійснив постріли з пістолета у бік власника авто", - повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Поліцейські встановили, що біля будинку по вулиці Новокузнецькій у Запоріжжі невідомий кинув петарду, яка вибухнула біля автомобіля місцевого мешканця.

Коли мешканець (Погорєлов – ред.) зробив зауваження чоловікові, між ними виник конфлікт.

"Після чого нападник дістав пістолет та здійснив декілька пострілів у бік останнього, влучивши при цьому у ногу потерпілого. Після цього правопорушник сів до автомобіля, в якому знаходився його товариш та обидва чоловіки поїхали з місця вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

Авто зловмисників знайшли у дворі будинку по вулиці Стешенка. Через деякий час затримали і самого стрілка, місцевого мешканця 1981 р.н. У нього вилучили пістолет "ПМР". 

"Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі побили і поранили з пістолета одного з лідерів організації "Автоєвросила" Владислава Погорєлова.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2019 14:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.