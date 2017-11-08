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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину на пляжі в Полтаві
Інцидент стався на одному з пляжів біля берегів Ворскли
Фото: tribuna.pl.ua
Про це повідомив речник відомства в Полтавській області Роман Гришин, пише 112 Україна.
На даний момент він дає свідчення, проводиться перевірка.
За словами представника поліції, за попередніми даними між відпочиваючими на пляжі виникла конфліктна ситуація, яка переросла в подальшому в бійку між двома компаніями
"Під час сутички 22-річний житель Полтави відкрив стрілянину з гладкоствольної рушниці, в результаті якої поранив двох чоловіків і дитину 2010 р.н. Один з чоловіків помер на місці", - уточнив Гришин.
Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, в Полтаві на пляжі Дублянщина сталася перестрілка, в результаті якої одна людина загинула, дитина отримала поранення.
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