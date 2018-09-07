CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліцейські Київської області затримали 41-річного чоловіка, який зібрав у Чорнобильській зоні відчуження більш ніж 12 кг чорниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала чоловіка з 12 кг чорниці з Чорнобильської зони
Ягоди вилучили і направили на експертизу для визначення рівня радіації
Фото: з відкритих джерел
Порушника виявили під час патрулювання зони ЧАЕС у районі Села Ясен. Ягоди вилучили і направили на експертизу для визначення в них рівня радіації, - повідомляють на сайті Нацполіції.
За проникнення в зону відчуження без дозвільних документів щодо громадянина складено адміністративний протокол за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Фото: Нацполіція
Вирішується також питання про відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 КК (порушення вимог режиму радіаційної безпеки).
Нагадаємо, восени минулого року поліція затримала двох жителів Київської області, які назбирали більш ніж 30 кг грибів у Чорнобильській зоні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 07 2018 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей