Поліція затримала чоловіка з 12 кг чорниці з Чорнобильської зони

Ягоди вилучили і направили на експертизу для визначення рівня радіації

Поліцейські Київської області затримали 41-річного чоловіка, який зібрав у Чорнобильській зоні відчуження більш ніж 12 кг чорниці.

Порушника виявили під час патрулювання зони ЧАЕС у районі Села Ясен. Ягоди вилучили і направили на експертизу для визначення в них рівня радіації, - повідомляють на сайті Нацполіції.

За проникнення в зону відчуження без дозвільних документів щодо громадянина складено адміністративний протокол за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Фото: Нацполіція

Вирішується також питання про відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 КК (порушення вимог режиму радіаційної безпеки).

Нагадаємо, восени минулого року поліція затримала двох жителів Київської області, які назбирали більш ніж 30 кг грибів у Чорнобильській зоні.