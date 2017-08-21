Поліція затримала чоловіка за нецензурний напис на будівлі Верховної Ради

Поліція затримала чоловіка за нанесення нецензурного напису на будівлі Верховної Ради.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За словами Шкіряка, в понеділок о 16:50 працівники полку поліції особливого призначення №1 затримали 25-річного мешканця Чернігівської області, який з провокаційних і хуліганських спонукань маркером чорного кольору зробив нецензурний напис антидержавного змісту на віконному склі будівлі Верховної Ради.

Поліція затримала зловмисника на місці здійснення правопорушення.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали іноземця-дигера, який гуляв тунелем метро.