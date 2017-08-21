CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція затримала чоловіка за нанесення нецензурного напису на будівлі Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала чоловіка за нецензурний напис на будівлі Верховної Ради
Поліція затримала зловмисника на місці здійснення правопорушення
Фото: facebook.com/zoryan.zoryan
Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
За словами Шкіряка, в понеділок о 16:50 працівники полку поліції особливого призначення №1 затримали 25-річного мешканця Чернігівської області, який з провокаційних і хуліганських спонукань маркером чорного кольору зробив нецензурний напис антидержавного змісту на віконному склі будівлі Верховної Ради.
Поліція затримала зловмисника на місці здійснення правопорушення.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали іноземця-дигера, який гуляв тунелем метро.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 08 2017 21:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа