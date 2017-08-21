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Поліція затримала чоловіка за нецензурний напис на будівлі Верховної Ради

Поліція затримала зловмисника на місці здійснення правопорушення
Поліція затримала чоловіка за нанесення нецензурного напису на будівлі Верховної Ради.
Поліція затримала чоловіка за нецензурний напис на будівлі Верховної Ради Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За словами Шкіряка, в понеділок о 16:50 працівники полку поліції особливого призначення №1 затримали 25-річного мешканця Чернігівської області, який з провокаційних і хуліганських спонукань маркером чорного кольору зробив нецензурний напис антидержавного змісту на віконному склі будівлі Верховної Ради.

Поліція затримала зловмисника на місці здійснення правопорушення.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали іноземця-дигера, який гуляв тунелем метро.

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21 08 2017 21:36
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