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Поліція затримала чотирьох учасників бійки в Конотопській міськраді

Ще 42 особи дають пояснення слідчим
Чотирьох учасників бійки під час сесії в міській раді Конотопа затримали.
Поліція затримала чотирьох учасників бійки в Конотопській міськраді фото: obozrevatel.com

Усіх порушників доставлено в Конотопське відділення поліції, опитано і сфотографовано. Очікується, що сьогодні їм оголосять про підозру, поліція буде вимагати взяття під варту.

"Коло учасників подій у міру слідства буде розширюватися. І в міру отримання доказів буде обопільна відповідальність щодо однієї й іншої сторони, незалежно від будь-якої політичної заангажованості, і кожен учасник конфлікту, який вчинив протиправні дії, відповідатиме згідно з чинним законодавством", - повідомив в.о. начальника ГУНП у Сумській області Олег Григоров.

Ще 42 активних учасники сутичок поки що дають пояснення слідчим.

Нагадаємо, бійка в міськраді Конотопа сталася вдень у четвер, 26 липня. Під час засідання виник конфлікт між прихильниками чинного мера і його опонентами. Під час сутичок постраждали четверо правоохоронців, 50 учасників бійки були доставлені у відділення поліції.

 
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27 07 2018 16:15
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