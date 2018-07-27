Поліція затримала чотирьох учасників бійки в Конотопській міськраді

Чотирьох учасників бійки під час сесії в міській раді Конотопа затримали.

Усіх порушників доставлено в Конотопське відділення поліції, опитано і сфотографовано. Очікується, що сьогодні їм оголосять про підозру, поліція буде вимагати взяття під варту.

"Коло учасників подій у міру слідства буде розширюватися. І в міру отримання доказів буде обопільна відповідальність щодо однієї й іншої сторони, незалежно від будь-якої політичної заангажованості, і кожен учасник конфлікту, який вчинив протиправні дії, відповідатиме згідно з чинним законодавством", - повідомив в.о. начальника ГУНП у Сумській області Олег Григоров.

Ще 42 активних учасники сутичок поки що дають пояснення слідчим.

Нагадаємо, бійка в міськраді Конотопа сталася вдень у четвер, 26 липня. Під час засідання виник конфлікт між прихильниками чинного мера і його опонентами. Під час сутичок постраждали четверо правоохоронців, 50 учасників бійки були доставлені у відділення поліції.