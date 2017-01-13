Поліція затримала декілька груп "клофелінщиків" у Запоріжжі та Чернівцях

Співробітники поліції викрили групи "клофелінщиків", які підсипали громадянам в їжу або напої снодійне, а потім грабували їх.

Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв, повідомляють на сайті поліції.

Одна група діяла в Запоріжжі і спеціалізувалася на заможних відвідувачів елітних нічних клубів. Друга - в Чернівцях, де вишукувала своїх жертв в установах простіших: барах і так званих "наливайках". Затримання відбувалося синхронно в двох містах", - зазначив він.

До угруповання також входили жінки приємної зовнішності. Вони знайомилися з чоловіками, і втершись в довіру, підсипали їм снодійні препарати в їжу і напої. Потім жертв грабували і нерідко залишали замерзати на вулиці.

Організаторами злочинного "бізнесу" в Запоріжжі виявилися 37-річна уродженка Енергодара і 32-річний житель обласного центру. Правоохоронці задокументували щонайменше п'ять випадків, коли люди вижили після отруєння підсипаними їм препаратами, а в листопаді 2016 року один чоловік помер після передозування.

За вбивство та розбої "клофелінщикам" загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Аналогічну злочинну групу з чотирьох осіб знешкодили в Чернівцях. До її складу входила 44-річна місцева мешканка і ще троє чоловіків 57, 52 і 25 років.

"Правоохоронці задокументували вісім випадків отруєння людей медичними препаратами типу «клофелін» і "тропікамід". Також є випадки смертей постраждалих", - зазначив Князєв.

За його словами, слідство в цих справах триває. Затриманим оголошено про підозру і обрано запобіжний захід - утримання під вартою.