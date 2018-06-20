Поліція Маріуполя затримала двох підозрюваних у побитті прикордонників в кафе
Чоловіки проходили стажування у службі охорони підприємства, за даними поліції.
Зазначається, що підозрюваним інкримінується ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Підозрюваним загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.
Встановлюються інші учасники конфлікту та з’ясовуються повні обставини події.
Як повідомляв iPress.ua, в кав'ярні Маріуполя працівники Державної прикордонної служби побилися з персоналом. В одного з прикордонників зламана щелепа і численні забої. У жінки-офіцера струс мозку.
Як стверджує помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, підполковник Державної прикордонної служби попросив дати йому меню українською мовою, і це викликало спротив тамтешнього персоналу. За словами речника ДПСУ, прикордонники "поводилися абсолютно адекватно і ні в який спосіб не провокували застосування проти них сили".
Також, адміністрація кафе "RedCups" заявляє, що до закладу службовці прийшли в нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивно.
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