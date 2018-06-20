Поліція Маріуполя затримала двох підозрюваних у побитті прикордонників в кафе

Співробітниками Центрального відділу поліції встановили, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби причетні двоє чоловіків 1999 року народження

Чоловіки проходили стажування у службі охорони підприємства, за даними поліції.

Зазначається, що підозрюваним інкримінується ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Підозрюваним загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.

Встановлюються інші учасники конфлікту та з’ясовуються повні обставини події.

Як повідомляв iPress.ua, в кав'ярні Маріуполя працівники Державної прикордонної служби побилися з персоналом. В одного з прикордонників зламана щелепа і численні забої. У жінки-офіцера струс мозку.

Як стверджує помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, підполковник Державної прикордонної служби попросив дати йому меню українською мовою, і це викликало спротив тамтешнього персоналу. За словами речника ДПСУ, прикордонники "поводилися абсолютно адекватно і ні в який спосіб не провокували застосування проти них сили".

Також, адміністрація кафе "RedCups" заявляє, що до закладу службовці прийшли в нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивно.