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Поліція затримала двох посадовців Укрзалізниці на хабарі у 85 тисяч гривень

Щодо затриманих наразі проводяться слідчі дії
Співробітники Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури затримали двох посадовців ПАТ Укрзалізниця на хабарі у 85 тисяч гривень.
Поліція затримала двох посадовців Укрзалізниці на хабарі у 85 тисяч гривень Фото: npu.gov.ua

Службові особи запропонували директору одного з департаментів Укрзалізниці 85 тисяч гривень за продовження терміну строкового трудового договору.

"Під час проведення заходів по викриттю посадових осіб правоохоронці задокументували причетність до вчинення злочину заступника директора філії та помічника директора одного з напрямків роботи підприємства",повідомили у поліції.

Фігуранти затримані в рамках кримінального розслідування за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов уточнив, що один із затриманих є заступником директора філії Центр сервісного забезпечення Укрзалізниці.

За його словами, слідчі дії відбулися за всебічного сприяння керівництва товариства та департаменту безпеки Укрзалізниці.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила багатомільйонну корупційну схему в Укрзалізниці під час закупівлі запасних частин до вантажних вагонів.

 

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