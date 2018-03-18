Поліція затримала двох учасників акції в Києві за демонтаж конструкцій на Майдані
За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, всі ці дії правоохоронці належним чином зафіксували. Двох активних учасників доставили до управління поліції.
"За закликами спікерів та організаторів люди, які прийшли на акцію, вирішили розібрати конструкції із державною символікою. Конструкції, які символізували єдність України і Криму. Аби не провокувати ситуацію, поліцейські не втручалися, але зафіксували дії тих осіб, які це робили. Кожному з них буде надана правова оцінка", – зазначив Крищенко.
Керівник столичних правоохоронців наголосив, що акція в центрі Києві відбулася без грубих порушень правопорядку.
"Незважаючи на поведінку окремих осіб, правоохоронці не допустили провокацій і сутичок. До управління поліції доставили двох активних учасників", – сказав Крищенко.
Інформація про демонтаж конструкцій зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Нагадаємо, учасники маршу "Руху нових сил" у Києві сьогодні, 18 березня, вимагали "імпічменту Порошенка", тримали банери з перекресленими обличчями Порошенка та Путіна і різними гаслами, на кшталт "Порошенко – ворог української нації".
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