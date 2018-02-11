Поліція затримала групу серійних викрадачів авто

Про це у п'ятницю, 2 листопада, повідомив перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Прудченко.

Поліцейські затримали чотирьох мешканців Києва та Київської області віком від 30 до 40 років. Троє з учасників – раніше судимі за аналогічні злочини.

Поліцейські встановили, що зловмисники ретельно готувались до кожного епізоду: стежили за потерпілим, вишукуючи зручний для злочину момент.

За словами Сергія Прудченка, затримані викрадали авто за допомогою електронної системи засобів для злому та блокування систем захисту. Викрадені транспортні засоби зазвичай перепродавали, попередньо змінивши номери.

"Враховуючи складність документування даного виду злочину, було прийнято рішення про затримання членів групи безпосередньо під час скоєння злочину", – повідомив перший заступник начальника ДКР.

Підозрювані намагалися викрасти автомобіль Toyota з парковки біля одного з торгівельних центрів у Київській області. Тоді оперативники Департаменту карного розшуку спільно з оперативниками Київської області та бійцями спецпідрозділу КОРД затримали трьох учасників групи. Четвертого підозрюваного, який займався перепродажем та розукомплектуванням викрадених автомобілів, поліцейські затримали під час проведення обшуків.

Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків, виявили та вилучили два викрадені автомобілі, речі потерпілих, номерні деталі транспортних засобів, державні номерні знаки та знаряддя скоєння злочинів.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Двоє учасників злочинної групи взяті під варту, інші двоє перебувають під домашнім арештом.

"Після остаточного вивчення доказів, які були здобуті нами під час документування, процесуальні керівники та слідчі ухвалять рішення про кваліфікацію дій членів групи у складі організованої злочинної групи", – зазначив Сергій Прудченко.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua