Поліція затримала киянина, який підозрюється у вбивстві своїх батьків і сестер, – ФОТО 18+
Як повідомили в патрульній поліції України, родичі загиблих звернулися до правоохоронних органів 4 серпня.
"4 серпня на спецлінію 102 зателефонували занепокоєні громадяни: говорили з родичкою по телефону, але зв'язок обірвався і ніхто більше не відповідав на дзвінки протягом доби", – повідомили в поліції.
Патрульним, що прибули на виклик до однієї з багатоповерхівок на вулиці Маршала Якубовського, заявники пояснили: в квартирі живуть їхні родичі, один із яких має психічні розлади.
Двері ніхто не відчиняв, однак патрульні поліцейські викликали службу з відкриття дверей.
"Отримавши доступ до помешкання, поліцейські з дозволу заявників увійшли до квартири й побачили 4 тіла без ознак життя. Інспектори патрульної поліції затримали 42-річного чоловіка, що був присутній в квартирі. На питання патрульних про те, хто вбив людей, громадянин відповів, що це скоїв він", – додали правоохоронці.
Фото: facebook.com/police.gov.ua
За попередньою інформацією, яку вдалось встановити патрульним, 3 серпня загинули матір та батько затриманого, а потім – двоє сестер, які повернулися з роботи згодом.
Фото: facebook.com/police.gov.ua
Фото: facebook.com/police.gov.ua
Затриманого доправили до відділку поліції. Остаточно всі обставини цієї події з'ясують слідчі.
Нагадаємо, двоє пацієнтів Львівської обласної психіатричної лікарні перебувають у тяжкому стані в реанімації після нападу іншого пацієнта. Увечері 4 серпня він захопив у заручники людей. Поліція затримала нападника і звільнила утримуваних.
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