Поліція затримала мешканця Краматорська, який за місяць влаштував 27 підпалів

Хлопець розводив вогнища в під'їздах, на горищах, у підвалах, а потім спостерігав за роботою пожежників

Співробітники Краматорського відділу поліції встановили особу правопорушника, причетного до серії підпалів у приватних домоволодіннях, на горищах та сходах багатоповерхових будинків.

"Замість того, щоб йти на лекції 18-річний правопорушник підпалював будинки та під'їзди, а потім спостерігав, як пожежники борються із полум'ям. Тепер на нього чекає кримінальна відповідальність", – розповіли в поліції міста.

Протиправні дії 18-річний мешканець міста влаштовував з 13 до 21 години. Він розводив вогнища на сходовій площадці в під'їзді, на горищі чи в підвалі.

Хлопець згодом зізнався правоохоронцям, що головною метою для нього було спостереження за пожежею. Якщо полум'я згасало, то він повертався й повторював спробу підпалу. При цьому те, що від його дій можуть загинути люди, хлопця зовсім не турбувало.

"Зловмисник завжди знаходився поблизу пожежі й уважно стежив за діями випадкових свідків та співробітників ДСНС, що прибували на виклик. У цей час вдома на нього чекали люблячі батьки, які й не підозрювали про таке "хобі" свого сина. Діючи майже щодня, хлопець протягом місяця скоїв 27 підпалів – тільки дивом при цьому ніхто не постраждав. Подальшу його "діяльність" перервали поліцейські", – додали правоохоронці.

За вказаними фактами Краматорський ВП розпочав досудове розслідування, кваліфікація – ч. 2 ст. 194 Карного кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним шляхом). Її санкція передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.



Фото: kramatorsk-police.dn.ua



Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Нагадаємо, в Житомирській області у п'ятницю, 5 січня, внаслідок пожежі загинули двоє дітей.