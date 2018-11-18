Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів "ПриватБанку"

Останній раз його було засуджено до 10 років, однак підозрюваний був звільнений за "законом Савченко"
Правоохоронці затримали одного з нападників на інкасаторів "ПриватБанку".
Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів "ПриватБанку" Фото: kv.npu.gov.ua

"Автомобіль з характерним пошкодженням, на якому тікали грабіжники та зачепили іншу машину, поліція виявила у Києві. Зловмисники вже встигли замінити номерні знаки. Державні знаки, які бачили під час скоєння злочину, правоохоронці вилучили з каналізаційного люку неподалік автівки", - повідомили в управлінні поліції Київської області.

Неподалік місця виявлення позашляховика було виявлено чоловіка, схожого на розшукуваного грабіжника.

"Під час особистого огляду у нього з кишені правоохоронці вилучили великі пакети – саме в них зловмисник збирався переносити чималу суму грошей. Автомобіль, який використали зловмисники для злочину, вилучено. Під час огляду авто було виявлено 5 касет з грошима", - додали у поліції.

Гроші вилучено, вони у відділі поліції.

"Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що він родом з Житомирщини, має 15-річний стаж в місцях позбавлення волі за вчинення розбоїв і грабежів. Останній раз його було засуджено до 10 років за скоєння розбійного нападу на помешкання, господар якого загинув від нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний був звільнений за "законом Савченко", - повідомили в управлінні НПУ. 

Поліція встановлює інших осіб вчинення злочину. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 186 КК "грабіж". Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вранці 17 листопада в Ірпені двоє невідомих пограбували машину інкасаторів, викравши 1,8 млн. гривень: крадії забрали з інкасаторського авто банкоматні касети з грошима та зникли на чорному джипі. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2018 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.