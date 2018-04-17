Поліція затримала одного з учасників ДТП у Кривому Розі

У Кривому Розі поліція затримала водія автомобіля Mazda, одного із учасників ДТП, яке сталося вранці 17 квітня.

За даними обласної поліції, затриманий – чоловік 1950 року народження, передає "Радіо Свобода".

Як уточнили у Криворізькому відділі поліції, наразі з ним проводять слідчі дії. Чи вважає поліція його винуватцем ДТП, не повідомляють.

"Слідство вирішить. Зараз працюють із водієм Mazda", – сказали в поліції Кривого Рогу.

За даними поліції, у результаті ДПТ загинули вісім людей, шестеро з них уже ідентифіковані – родичами і з допомогою документів, які вони мали при собі. До лікарні загалом доправили 19 людей. Із них четверо зараз на амбулаторному лікуванні. Із 15, які залишились у лікарні, четверо перебувають у вкрай тяжкому стані, в реанімації.

Влада Кривого Рогу Дніпропетровської області оголосила 18 квітня днем жалоби.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Кривому Розі внаслідок ДТП на місці померли семеро осіб. Попередньо повідомляється про ще двох померлих у лікарні.