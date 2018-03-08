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Поліція затримала підозрюваного у нападі на Гандзюк, - Аваков

Зараз проводять невідкладні слідчі дії
Поліція затримала підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
Поліція затримала підозрюваного у нападі на Гандзюк, - Аваков Фото: facebook.com/uakateryna

"Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії", – написав на своїй сторінці у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.

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03 08 2018 17:34
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