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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини на столичній Оболоні

Слідчі дії тривають
Київські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої знайшли в Оболонському районі столиці.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини на столичній Оболоні Фото: gettyimages.com

Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.

Наразі з підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці правоохоронці виявили тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Слідчий відділ ГУНП у м. Києві розпочав кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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29 07 2018 23:56
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