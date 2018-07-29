CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої знайшли в Оболонському районі столиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини на столичній Оболоні
Слідчі дії тривають
Фото: gettyimages.com
Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
Наразі з підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в Оболонському районі столиці правоохоронці виявили тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Слідчий відділ ГУНП у м. Києві розпочав кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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