Поліція затримала підозрюваного у вбивстві виконавиці "Ламбади"

Підозрюваний у вбивстві виконавиці хіта Lambada Лоалви Браз був затриманий бразильської поліцією

Чоловік заявив, що брав участь у вбивстві співачки разом з двома спільниками. Мотивом злочину стала помста, повідомляє Globo.

Відзначається, що підозрюваний працював в готелі в Бразилії, де проживала співачка, однак був звільнений.

Нагадаємо, що в Бразилії в машині знайдена мертвою виконавиця хіта Lambada.

Пісня Ламбада, що принесла їй світову популярність, була записана спільно з французькою групою Kaoma в 1989 році. У світі було продано понад 5 млн копій композиції.