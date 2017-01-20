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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві виконавиці "Ламбади"

Вбивця Лоалви Браз помстився їй
Підозрюваний у вбивстві виконавиці хіта Lambada Лоалви Браз був затриманий бразильської поліцією
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві виконавиці "Ламбади" Лоалва Браз Фото: Reuters

Чоловік заявив, що брав участь у вбивстві співачки разом з двома спільниками. Мотивом злочину стала помста, повідомляє Globo.

Відзначається, що підозрюваний працював в готелі в Бразилії, де проживала співачка, однак був звільнений.

Нагадаємо, що в Бразилії в машині знайдена мертвою виконавиця хіта Lambada.

Пісня Ламбада, що принесла їй світову популярність, була записана спільно з французькою групою Kaoma в 1989 році. У світі було продано понад 5 млн копій композиції.

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20 01 2017 07:31
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