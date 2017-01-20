CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідозрюваний у вбивстві виконавиці хіта Lambada Лоалви Браз був затриманий бразильської поліцієюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві виконавиці "Ламбади"
Вбивця Лоалви Браз помстився їй
Лоалва Браз Фото: Reuters
Чоловік заявив, що брав участь у вбивстві співачки разом з двома спільниками. Мотивом злочину стала помста, повідомляє Globo.
Відзначається, що підозрюваний працював в готелі в Бразилії, де проживала співачка, однак був звільнений.
Нагадаємо, що в Бразилії в машині знайдена мертвою виконавиця хіта Lambada.
Пісня Ламбада, що принесла їй світову популярність, була записана спільно з французькою групою Kaoma в 1989 році. У світі було продано понад 5 млн копій композиції.
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