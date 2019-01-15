CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа підозрою в підпалі будинку на території Києво-Печерської лаври поліція затримала чоловіка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала підозрюваного в підпалі будинку на території Лаври
Поліція зареєструвала кримінальне провадження
Фото: dsns.gov.ua
Затриманий - 24-річний чоловік без постійного місця проживання.
"Перебуваючи у стані сп'яніння, він підпалив матраци, що були в будівлі. ...Вчинок чоловіка не пов'язаний з релігійними переконаннями. Під час пожежі церковні цінності не постраждали", - начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, вчора вдень на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 01 2019 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?