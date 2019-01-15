Поліція затримала підозрюваного в підпалі будинку на території Лаври

За підозрою в підпалі будинку на території Києво-Печерської лаври поліція затримала чоловіка.

Затриманий - 24-річний чоловік без постійного місця проживання.

"Перебуваючи у стані сп'яніння, він підпалив матраци, що були в будівлі. ...Вчинок чоловіка не пов'язаний з релігійними переконаннями. Під час пожежі церковні цінності не постраждали", - начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вчора вдень на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.