Поліція затримала сімох осіб за фактом побиття нардепа Левченка
Санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
ОНОВЛЕНО— МВС України (@MVS_UA) 9 марта 2018 г.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування будуть проведені всі необхідні слідчі дії.
Сім учасників події доставили до управління поліції.
У відомстві також додали, що сімох учасників сутичок доставили до управління поліції. Інформація про потерпілих внаслідок сутички під час демонтажу гаражів у Києві уточнюється.
Раніше повідомлялося, що група невідомих жорстоко побила народного депутата від партії ВО Свобода Юрія Левченка.
Інцидент стався під час протесту місцевих жителів проти незаконного будівництва.
У поліції заявили, що Левченко поки не звертався із заявою про побиття.
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