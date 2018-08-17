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Поліція затримала у Києві близько 40 тітушок, озброєних кийками та ножами, - ФОТО

Навіщо затримані зібралися на Осокорках, наразі не відомо
Правоохоронці затримали у Дарницькому районі Києва кілька десятків людей спортивної зовнішності, озброєних кийками, ножами та іншими спецзасобами.
Поліція затримала у Києві близько 40 тітушок, озброєних кийками та ножами, - ФОТО Фото: Нацполіція

"Під час патрулювання поліцейські помітили, що на Осокорках зібралося близько 80 чоловіків спортивної зовнішності, при цьому правоохоронці побачили, що у них є спецзасоби", -  повідомили у Нацполіції.

Після цього на місце були направлені поліцейські спецпризначенці. Однак, коли вони прибули, натовп почав розбігатися.

Незважаючи на це, правоохоронцям все ж вдалося затримати близько 40 осіб зі щитами, гумовими кийками та ножами.

"На місці ми побачили, що у них є спецзасоби - щити, гумові кийки і навіть зброя. Їх доставили в управління поліції", - додали у відомстві.

Зараз поліцейські встановлюють, навіщо затримані зібралися у зазначеному місці.

 

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17 08 2018 12:30
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