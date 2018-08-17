Поліція затримала у Києві близько 40 тітушок, озброєних кийками та ножами, - ФОТО

Навіщо затримані зібралися на Осокорках, наразі не відомо

Правоохоронці затримали у Дарницькому районі Києва кілька десятків людей спортивної зовнішності, озброєних кийками, ножами та іншими спецзасобами.

"Під час патрулювання поліцейські помітили, що на Осокорках зібралося близько 80 чоловіків спортивної зовнішності, при цьому правоохоронці побачили, що у них є спецзасоби", - повідомили у Нацполіції.

Після цього на місце були направлені поліцейські спецпризначенці. Однак, коли вони прибули, натовп почав розбігатися.

Незважаючи на це, правоохоронцям все ж вдалося затримати близько 40 осіб зі щитами, гумовими кийками та ножами.

"На місці ми побачили, що у них є спецзасоби - щити, гумові кийки і навіть зброя. Їх доставили в управління поліції", - додали у відомстві.