CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці затримали у Дарницькому районі Києва кілька десятків людей спортивної зовнішності, озброєних кийками, ножами та іншими спецзасобами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала у Києві близько 40 тітушок, озброєних кийками та ножами, - ФОТО
Навіщо затримані зібралися на Осокорках, наразі не відомо
Фото: Нацполіція
"Під час патрулювання поліцейські помітили, що на Осокорках зібралося близько 80 чоловіків спортивної зовнішності, при цьому правоохоронці побачили, що у них є спецзасоби", - повідомили у Нацполіції.
Після цього на місце були направлені поліцейські спецпризначенці. Однак, коли вони прибули, натовп почав розбігатися.
Незважаючи на це, правоохоронцям все ж вдалося затримати близько 40 осіб зі щитами, гумовими кийками та ножами.
"На місці ми побачили, що у них є спецзасоби - щити, гумові кийки і навіть зброя. Їх доставили в управління поліції", - додали у відомстві.
Зараз поліцейські встановлюють, навіщо затримані зібралися у зазначеному місці.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 08 2018 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими